Bebê de 2 semanas é resgatado vivo de escombros na Turquia

Equipes de resgate conseguiram retirar dos escombros de um prédio um bebê de duas semanas de idade quase 48 horas depois do terremoto de magnitude de 7,2 que atingiu o leste da Turquia no domingo.

A criança, uma menina chamada Azra Karaduman, foi retirada dos destroços do prédio de apartamentos que desabou na cidade de Ercis após o tremor.

Segundo a agência de notícias Reuters, imagens de televisão mostraram os membros da equipe de resgate aplaudindo enquanto o bebê era retirado do local.

Um dos integrantes da equipe carregou a criança no colo, que estava sem roupas, enrolando-a em um cobertor e entregando o bebê a um paramédico em seguida.

As equipes já tinham conseguido resgatar dos escombros de um prédio também em Ercis uma mulher grávida e os dois filhos 35 horas depois do terremoto, Derya Coskin, a filha Elif e o filho Ozer.

O número de pessoas mortas no terremoto subiu para cerca de 370.

A Diretoria de Desastres e Emergências da Turquia informou que mais de 1,3 mil pessoas ficaram feridas e centenas ainda estão desaparecidas depois do terremoto que atingiu a região leste do país, destruindo cidades como Ercis e Van.

Chances diminuindo

As autoridades informaram que mais de 2 mil prédios desabaram e as esperanças de retirar sobreviventes com vida dos escombros estão diminuindo.

O correspondente da BBC em Ercis Tim Willcox relatou que durante a noite as equipes de resgate passaram por momentos de alegria e euforia, pelo resgate de algumas famílias, mas, na maior parte do tempo, o clima era de frustração.

Willcox permaneceu junto a uma equipe que trabalhava nos escombros de um prédio durante quase oito horas. Nenhum sobrevivente foi encontrado neste período, mas as equipes conseguiram retirar vários corpos, inclusive de uma família de quatro pessoas, a mãe (que tinha por volta de 30 anos), e três filhas, incluindo um bebê de cerca de um ano.

O correspondente da BBC também afirma que, um outro local, um amontoado de concreto, móveis e radiadores pode estar cobrindo entre 40 ou 50 pessoas que ainda estão desaparecidas.

Willcox afirmou que muitos estão indignados com o fato de que, enquanto muitos prédios da cidade desabaram, outros parecem que mal foram abalados pelo terremoto. Segundo os moradores de Ercis, o governo não parece ter fiscalizado as construtoras do país.

O governo da Turquia, por sua vez, pediu mais ajuda para as milhares de pessoas afetadas pelo terremoto. As autoridades disseram que mais 12 mil barracas seriam entregues nas cidades de Ercis, Van e nos vilarejos próximos.

No entanto, o governo turco recebeu críticas por não ter conseguido ajudar adequadamente os desabrigados, que passaram uma segunda noite em temperaturas abaixo de zero, sem aquecimento ou barracas.

A Turquia é bastante vulnerável a terremotos porque fica sobre uma grande falha geológica.

Em 1999, dois terremotos de magnitude maior que 7 mataram quase 20 mil pessoas em partes do noroeste do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.