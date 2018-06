Bebê é resgatada viva após 14 horas em carro parcialmente submerso

WASHINGTON - Uma menina de um ano e meio foi resgatada em Utah, após passar 14 horas dentro de um carro que havia caído em um rio do Estado americano e ficado parcialmente submerso, informou a polícia nesta segunda-feira, 9. Segundo as autoridades, o carro em que a criança viajava com a mãe, que morreu no acidente, caiu da ponte.

Um pescador encontrou a menina no sábado ao lado do corpo da mãe dentro do carro. A criança ficou 14 horas com a cabeça debaixo da cadeira para bebês em um frio glacial.

A polícia da região de Spanish Fork foi acionada pelo pescador, resgatou a menina e a levou para um hospital. Ela chegou ao local com hipotermina, está em estado crítico, mas estável.

Segundo as autoridades, a mãe da criança foi identificada como sendo Lynn Jennifer Groesbeck, de 25 anos. /AFP