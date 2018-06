Bebê George se diverte com animais de zoológico na Austrália

George, o bebê real britânico filho do Príncipe William e de Kate Middleton,riu e brincou em frente às câmeras do mundo todo na segunda aparição pública do pequeno príncipe durante a visita a um zoológico na Austrália, neste domingo.

O trio passou o dia no Zoológico Taronga, em Sydnei. Durante a visita, o pequeno príncipe brincou com um bilby, animal da família marsupial. O casal real fez de colocá-lo pertinho do animal.

Após o passeio pelo viveiro dos bilbies, George voltou a Admiralty House, a residência oficial do Governador-geral da Austrália em Sydney onde a família está hospedada. William e Kate aproveitaram para passear por Taronga e ver outros animais.

O casal alimentou cangurus e girafas criadas no zoo e conheceram o programa de proteção de rinocerontes do zoológico. Em seguida, o casal foi assistiu a uma apresentação com pássaros.

O duque e a duquesa também visitaram os viveiros de duas equidnas, uma espécie semelhante ao ouriço,de um quokka, espécie de marsupial, e de um coala chamada Leuca.

Domingo de Páscoa. Mais cedo, Príncipe William e Kate Middleton participaram de uma missa de Páscoa realizada na Catedral de Saint Andrew, também em Sidney. O casal está fazendo uma visita oficial de 19 dias à Austrália e Nova Zelândia. / AF, Reuters e MailOnline.