Bebê nasce com o coração fora do tórax na Bolívia

LA PAZ - Um bebê que nasceu com o coração fora do tórax foi internado em um hospital de Sucre, capital administrativa da Bolívia, para receber atendimento especializado. A criança aguarda análise de seu quadro de saúde para saber se poderá ser operado.

Segundo a Agência Boliviana de Informação (ABI), o bebê foi levado pelo seu pai na noite passada da cidade de San Lucas, a cerca de 200 quilômetros de Sucre. A diretora do Hospital Jaime Sánchez Porcel de Sucre, María Elena Ponce, informou nessa sexta-feira, 22, que a menina foi estabilizada e recebe cuidado especializado.

A mãe do bebê, de 31 anos, permanece em San Lucas se recuperando do parto, segundo relatou a diretora. O Serviço de Neonatologia do hospital coordena os exames necessários para determinar se a recém-nascida, que pesa 2.500 gramas, pode ser operada em Sucre ou em outra cidade, declarou Ponce, de acordo com ABI.

A dextrocardia é uma má-formação por meio da qual o coração fica fora do tórax, inclinado para o lado direito ao invés do esquerdo. Costuma estar associada a uma anomalia conhecida como situs inversus, pela qual os órgãos acabam se situando no lado oposto do corpo.

Um caso destes tipos de más-formações, excepcionais entre recém-nascidos, foi reportado também na Bolívia em novembro do ano passado e gerou preocupação no país. Na ocasião, o presidente Evo Morales instruiu o Ministério da Saúde a prestar toda a ajuda necessária à menina e sua família.