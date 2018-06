Bebês participam de concurso de choro mais alto no Japão

Um concurso no Japão indica qual bebê chora mais alto. Com a participação de cerca de 120 crianças, a competição que acontece no Templo Sensoji, em Tóquio, neste sábado, 26, é uma tradição no país.

Na crença, os lutadores de sumô ajudariam a criança desejar um crescimento saudável através do choro.

Durante a competição, os bebês são postos frente a frente, acompanhadas dos lutadores, para determinar o vencedor, enquanto um "juiz" usa uma máscara para provocar o choro. (Com informações da EFE)