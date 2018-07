Bebida alcoólica clandestina mata 55 no leste da Índia Pelo menos 55 pessoas morreram após consumir uma bebida alcoólica feita em casa no leste da Índia, informaram autoridades nesta quarta-feira, advertindo que o número pode subir, já que mais de 100 pessoas estão em hospitais por causa da bebida. As mortes ocorreram no distrito de 24 Parganas, no Estado de Bengala Ocidental.