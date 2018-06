Beduínos egípcios sequestram 2 brasileiros perto do Sinai

Dois turistas brasileiros foram sequestrados hoje por beduínos egípcios na Península do Sinai, informaram autoridades de segurança do Egito. Os turistas estavam regressando de uma visita ao histórico monastério de Santa Catarina, no sudeste do Sinai, quando foram rendidos por homens de uma tribo de beduínos.

As autoridades egípcias não puderam confirmar a identidade, sexo ou idade dos turistas brasileiros sequestrados, mas uma das fontes policiais afirmou que ambas eram mulheres e jovens. As informações são da Dow Jones.