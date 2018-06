Beduínos sequestram 2 turistas dos EUA no Egito

Os beduínos raptaram a dupla que viajava de carro de Dahab para Nuweiba, balneários no Mar Vermelho. Os homens tem trinta e poucos anos, disseram os funcionários, falando em condição de anonimato porque não têm autorização para falar com meios de comunicação.

Trata-se do último de uma série de sequestros no Sinai no último ano. Os beduínos têm sequestrado turistas com o objetivo de pressionar as autoridades a libertar seus parentes ou a melhorar os serviços básicos na região.

Segundo as fontes, o sequestro desta quinta-feira pode ter sido um protesto contra a prisão, na terça-feira, do beduíno Eid Suleiman Aytawi, suspeito de tráfico de drogas. Já foram iniciadas negociações para a libertação dos norte-americanos, disseram os funcionários. As informações são da Associated Press.