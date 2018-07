Beijo de casal Obama ofusca jogo de basquete No início do jogo de basquete entre EUA e Brasil, segunda-feira em Washington, a "câmera do beijo" pôs em um telão o casal Obama, que só riu e se abraçou. No fim da partida, o par voltou à tela. A filha Malia, de 14 anos, então estimulou o beijo. Ontem, um porta-voz da Casa Branca desmentiu rumores de que Obama tivesse sido rejeitado a princípio.