Beirute antes e depois: veja como ficou a região portuária após a explosão

As explosões em Beirute, capital do Líbano, devastaram quase metade cidade na costa do Mediterrâneo. Enquanto equipes de resgate reviravam escombros em busca de corpos, os números da tragédia cresciam. Oficialmente, foram 137 mortos, mas há dezenas de desaparecidos.

Autoridades disseram que 5 mil pessoas ficaram feridas e 300 mil, desabrigadas. Os prejuízos podem chegar a US$ 5 bilhões (R$ 26,6 bilhoes). Há meses, famílias sofrem com crise econômica; pandemia havia agravado situação e agora ONGs se preocupam com falta de comida e recursos.

O Estadão selecionou abaixo algumas imagens que mostram a capital do Líbano antes e depois das explosões. Confira.