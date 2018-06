Belga que desfigurou namorada pega 30 anos de prisão Um belga que atacou a ex-namorada com ácido sulfúrico, desfigurando o rosto da mulher com a violência, foi sentenciado nesta quinta-feira a 30 anos de prisão. O júri deu a sentença máxima a Richard Remes, de 57 anos, pelo ataque contra a ex-namorada Patricia Lefranc, que aconteceu em 2009. Lefranc ficou com o rosto deformado e teve que sofrer várias cirurgias plásticas, mesmo assim não se recuperando. Ela ficou em coma por três meses após o ataque. Nesta quinta-feira, acompanhada pela filha na saída do tribunal em Bruxelas, Lefranc se disse "aliviada" com a condenação de Remes.