Bélgica terá governo após 541 dias de impasse político

BRUXELAS - O primeiro-ministro Elio Di Rupo conseguiu montar uma frágil coalizão de governo e poderá acabar com a crise política da Bélgica na terça-feira, quando ele e seu gabinete de ministros forem empossados pelo rei Albert II. O país está há 541 dias sem governo, mas o palácio real confirmou nesta segunda-feira que o gabinete de Di Rupo tomará posse na terça.

O vice-primeiro-ministro Laurette Onkelinx, que está deixando o cargo, disse nesta segunda-feira que a grande coalizão de socialistas, democratas-cristãos e liberais, dividida em partes iguais entre partidos francófonos e flamengos, incluirá 13 ministros com Di Rupo como o primeiro premiê francófono da Bélgica em quase 40 anos.

As negociações na Bélgica, que se intensificaram na semana passada, foram concluídas após reuniões que duraram a madrugada inteira desta segunda-feira e só acabaram à tarde, quando os partidos decidiram qual ficará com cada ministério. As informações são da Associated Press.