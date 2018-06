Bélgica terá que negociar coalizão para formar governo

Agora, a mesma questão irá retornar. O partido de direita N-VA sagrou-se vencedor em Flanders, enquanto o Partido Socialista ganhou em Wallonia. "Nosso complicado país se tornou ainda mais complicado", disse o líder do N-VA, Bart De Wever.

As projeções mostram que De Wever conquistou 34 dos 150 assentos no Parlamento, um salto de 7 sobre as últimas eleições, tornando-se o maior partido com representantes. O Partido Socialista, do primeiro-ministro Elio Di Rupo, perdeu um assento, recuando para 25 representantes, segundo mostraram as projeções.

Durante a campanha eleitoral, Di Rupo e De Wever usaram todas as oportunidades para ressaltaram o quanto não gostam um do outro. Fonte: Associated Press.