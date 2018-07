Belgrado recupera duas pinturas de Picasso roubadas em 2008 na Suíça

BELGRADO - A polícia da Sérvia recuperou duas pinturas de Pablo Picasso roubadas em 2008 de uma galeria da Suíça, informou o Ministério do Interior sérvio. As obras Tête de Cheval (Cabeça de cavalo) e Verre et Pichet (Copo e cântaro, na foto) foram encontradas em Belgrado. Segundo o ministério, as pinturas foram localizadas com a estreita colaboração da polícia da Suíça.

As obras, avaliadas em milhões de dólares, foram roubadas de uma galeria da localidade suíça de Pfaeffikon, perto de Zurique. O Ministério do Interior sérvio não informou onde as pinturas foram encontradas, mas declarou que investigadores estão tentando descobrir quem trouxe as obras para a Sérvia, quando e como.