Benjamin Netanyahu aceita congelamento parcial de assentamentos

JERUSALÉM - Conforme informações do jornal Haaretz, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, está disposto a aceitar um congelamento limitado da colonização na Cisjordânia, incluindo a construção de edifícios públicos e terras patrimoniais. Com a medida, o objetivo é retomar as conversações de paz com os palestinos, há um ano paradas.

O primeiro-ministro, no entanto, não pretende parar a construção de promotores privados em terras particulares, onde ficam muitos assentamentos. Já os dirigentes palestinos dizem que só retomam as negociações quando Israel parar a colonização na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental.