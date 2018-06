Benjamin Netanyahu vence eleições primárias do partido em Israel O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, venceu as eleições primárias do partido Likud e se manteve como líder do partido de direita para as eleições gerais que acontecem em março deste ano, informou nesta quinta-feira a mídia israelense. Com cerca de 20% dos votos contados nessa quarta-feira, os jornais do país já haviam anunciado que Netanyahu recebeu o apoio de 75% dos eleitores, o que dava ao premiê uma vantagem inalcançável sobre o seu concorrente Danny Danon, ex-ministro da Defesa.