Bento XVI aceita convite de Francisco para almoço

Bento XVI e Francisco almoçaram ontem no Hotel Santa Marta, nos jardins do Vaticano. Francisco havia convidado Bento XVI para almoçar durante uma conversa por telefone no início da semana, quando desejou feliz natal a seu antecessor.

O jornal do Vaticano não divulgou detalhes sobre o encontro, limitando-se a informar que, além de Francisco e Bento XVI, almoçaram com eles seus respectivos secretários pessoas mais duas autoridades eclesiásticas. Fonte: Associated Press.