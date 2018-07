Bento XVI chefia procissão no Coliseu e Fórum Romano

O papa, que completará 85 anos em 16 de abril, não carregou a cruz durante a procissão que durou uma hora. Ele escutou um discurso de meditações sobre os sofrimentos de Cristo, feito por um casal de idosos italianos. Então, com a leitura da reflexão final, ele segurou a cruz durante alguns minutos.

"A experiência do sofrimento e da cruz toca toda a humanidade. Todas as famílias também", disse Bento XVI, no final da procissão, acompanhada por romanos e turistas, com o Coliseu e o Arco de Constantino ao fundo. "Nesses dias, também a situação de muitas famílias piora com a ameaça do desemprego e os efeitos negativos da crise econômica", disse o papa. Após a procissão no Coliseu, o papa deverá rezar uma missa de Páscoa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no final da tarde do sábado.

As informações são da Associated Press.