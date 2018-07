Bento XVI comemora aniversário de 85 anos

"Estou na parte final do caminho da minha vida e não sei o que vem adiante", afirmou o papa em sua homilia. "Eu sei, entretanto, que a luz de Deus está lá...e que Sua luz é mais forte do que qualquer escuridão."

Mais tarde, se juntaram ao papa, na sala Clementina, cerca de 150 bávaros dentre eles bispos, líderes políticos e representantes das comunidades protestante e judaica da região.

Ele foi recebido por dez crianças vestindo roupas tradicionais bávaras, que dançaram e recitaram um poema para o pontífice, e por músicos que tocaram canções que ele e seus irmãos cantavam quando crianças.

Emocionado, o papa disse que essas reuniões "representam para mim as estações da minha vida". Falando de improviso, ele destacou o papel da comunidade judaica da Baviera por "me tornar mais emocionalmente próximo do povo judeu".

Sentado perto a Bento XVI estava seu irmão mais velho, monsenhor Georg Ratzinger, que foi ordenado no mesmo dia em que o papa, em 1951, e que está em Roma para as comemorações desta semana, que incluem o sétimo aniversário de Bento XVI como papa, na quinta-feira.

Apesar da idade e de sua crescente fragilidade - ele passou a usar uma bengala ultimamente - o papa desmentiu as especulações sobre uma possível renúncia. No domingo, ele pediu orações e forças "para cumprir a missão (que Deus) entregou a mim".

Na cidade natal do papa, Marktl Am Inn, os fiéis marcaram a data acordando às 4h15 - horário de seu nascimento - e caminhando da casa onde ele nasceu até a igreja, onde fizeram orações. As informações são da Associated Press