Bento XVI envia sua primeira mensagem pelo Twitter

'Queridos amigos, acabei de lançar o News.va. Com minhas orações e bênçãos. Bento XVI'

CIDADE DO VATICANO - O papa Bento XVI enviou nesta terça-feira, 28, sua primeira mensagem pelo Twitter, anunciando o lançamento do portal de notícias do Vaticano. O pontífice escreveu: "Queridos amigos, acabei de lançar o News.va. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Com minhas orações e bênçãos. Bento XVI".

O portal www.news.va agrega, pela primeira vez, informações de veículos impressos, online, rádio e televisão do Vaticano e é mais um esforço para levar a mensagem de evangelização a uma audiência maior, acostumada com a internet. A iniciativa ocorre após incursões da Santa Sé no Facebook, Twitter e YouTube. Bento XVI colocou ele mesmo a mensagem online usando um iPad, disse Thaddeus Jones, coordenador de projeto e funcionário da Conselho Pontifical de Comunicação Social.

O pontífice de 84 anos mostrou o portal e suas características em detalhes. Jones o descreveu como "interessado e impressionado" e disse que o papa "claramente gostou" da experiência. "Ele admira novas tecnologias", disse Jones. "Trata-se de um momento mais leve, mas também importante, que marca uma nova forma de comunicação."