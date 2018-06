Bento XVI vai ao Vaticano pela 1ª vez desde renúncia

A Santa Sé informou que Francisco encontrou-se com Bento XVI em sua nova residência, um monastério nos jardins do Vaticano. Os dois rezaram juntos em uma capela anexa. Este foi o segundo encontro entre os dois desde a eleição de Francisco, em 13 de março.

O papa emérito seguiu de helicóptero da residência papal em Castelgandolfo, para onde mudou-se em 28 de fevereiro, quando tornou-se o primeiro papa em 600 anos a renunciar ao posto.

O retorno de Bento XVI ao Vaticano dá início a uma período sem precedentes na história da Igreja Católica, no qual um pontífice aposentado habita a Santa Sé ao mesmo tempo que seu sucessor. As informações são da Associated Press.