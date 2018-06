Berlusconi anuncia retorno à política O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi anunciou ontem que disputará as próximas eleições legislativas, com o objetivo de voltar ao cargo que ocupou até novembro de 2011. "Entro em cena para ganhar", disse Berlusconi a jornalistas no estádio do Milan, time de futebol do qual ele é proprietário. O político de 76 anos foi obrigado a renunciar diante da crise da dívida que abalou a Itália, além dos escândalos sexuais que abalaram sua imagem. "Volto (à política) por um senso de responsabilidade", disse.