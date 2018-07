Berlusconi consegue novo voto de confiança O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, obteve ontem um novo voto de confiança do Parlamento. O premiê, envolvido em escândalos sexuais e processos judiciais, conseguiu se manter no cargo por 316 votos a 301. Caso perdesse a votação, seu governo cairia e novas eleições teriam de ser convocadas no momento em que a Itália luta para superar a crise da dívida europeia e tenta fortalecer sua economia.