Berlusconi critica política econômica O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi pediu ontem uma mudança na política econômica do país depois de dizer que a Itália teve um ano desastroso em razão das medidas de austeridade de seu sucessor, Mario Monti. Berlusconi tem feito comentários contraditórios nas últimas semanas. Seu partido, o Povo da Liberdade, escolhe no dia 16 de dezembro seu candidato para as eleições de abril. O ex-premiê anunciou que não concorrerá novamente ao cargo, mas ele costuma mudar de ideia com frequência.