Berlusconi discute reforma eleitoral com líder democrata O ex-premiê italiano Silvio Berlusconi, afastado do Parlamento no ano passado após ser condenado por fraude fiscal, se encontrou neste sábado com Matteo Renzi, líder do Partido Democrata (PD), a principal legenda da coalizão que hoje comanda a Itália. Os dois ficaram cerca de duas horas reunidos e concordaram em apoiar reformas para tornar o país mais "governável".