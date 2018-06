Berlusconi diz que apoiará governo por enquanto

O ex-premiê disse na quinta-feira a jornalistas que a crise na coalizão de Letta poderia desestabilizar o país e prometeu seu apoio político por enquanto.

Em agosto, um tribunal na Itália confirmou a condenação do magnata da mídia e a sentença de quatro anos por causa de fraude fiscal. Uma lei de 2012 proíbe que qualquer condenado a mais de dois anos de prisão mantenha ou concorra a um cargo público por seis anos.

Na quarta-feira, o ex-premiê sofreu um revés político no Senado. O Comitê para Eleições e Imunidade Parlamentar no Senado rejeitou (por 15 votos a 1) uma moção apresentada pelo senador Andrea Augello, aliado de Berlusconi, para interromper o processo de cassação do ex-primeiro-ministro. A decisão abre caminho para que a destituição de Berlusconi seja votada em plenário - o que deve ocorrer em meados de outubro. Fonte: Associated Press.