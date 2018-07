Berlusconi diz que está pronto para governo de coalizão

Berlusconi, que foi premiê da Itália três vezes nas últimas duas décadas, disse aos jornalistas, após encontro com o presidente Giorgio Napolitano, que está aberto para aceitar um governo liderado por outro político, talvez até por uma figura apartidária.

"Continuamos disponíveis para aprovar uma coalizão de governo no qual o PD (de Bersani), o PDL, a Liga Norte (aliada de Berlusconi) e a Escolha Cívica (do atual premiê Mario Monti) façam parte", afirmou ele. "Acreditamos que pode haver rum acordo."

Após a oferta de apoio para uma coalizão de direita, esquerda e centro, Berlusconi descartou claramente o apoio a um possível governo liderado por um tecnocrata, afirmando que o de Monti foi uma "experiência trágica".

Napolitano iniciou nesta sexta-feira um dia de conversações com líderes políticos na expectativa de romper o impasse enfrentado pelo país, com a nomeação de alguém que possa formar um governo e evitar a realização de novas eleições em alguns meses.

Por ora, Bersani descartou qualquer coalizão com Berlusconi. Napolitano deve se reunir com o líder do PD ainda hoje. As informações são da Dow Jones.