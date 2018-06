Berlusconi diz que Itália precisa de tempo para refletir

"Nós todos precisamos refletir sobre o que podemos fazer que seja útil para a Itália", disse Berlusconi em entrevista em um de seus canais de televisão. "Isso levará algum tempo."

Com a contagem dos votos encerrada nas primeiras horas desta terça-feira, a coalizão de centro-esquerda liderada por Pier Luigi Bersani, do Partido Democrático, obteve a maioria dos votos na Câmara e, com isso, ficou com a maioria dos assentos no Parlamento italiano - portanto deve receber o mandato para governar o país. A coalizão de centro-direita liderada por Berlusconi perdeu a votação na Câmara.

No entanto, no Senado, apesar de a coalizão de centro-esquerda ter sido a mais votada, ficou longe de obter a maioria. O Parlamento italiano é formado pela Câmara de Deputados e o Senado, ambos com poderes iguais.

As informações são da Dow Jones.