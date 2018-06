Berlusconi diz que Monti terá poucos votos em fevereiro O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, atacou neste sábado o governo do premiê tecnocrata Mario Monti ao dizer que houve uma "verdadeira conspiração" para afastá-lo do poder em novembro de 2011, quando o magnata renunciou ao cargo em meio à crise da dívida na zona do euro e às pressões. Berlusconi, de 76 anos, será candidato do seu partido de centro-direita, o Povo da Liberdade (PDL, na sigla em italiano) nas eleições de 24 e 25 de fevereiro, quando a Itália elegerá os membros do Parlamento e o primeiro-ministro. Monti renunciou na semana passada mas ficará como interino no cargo até fevereiro, a pedido do presidente da Itália, Giorgio Napolitano.