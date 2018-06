Berlusconi é absolvido da acusação de abuso de menor

O político e bilionário havia sido condenado a sete anos de prisão em 2013. Os promotores italianos ainda podem recorrer da absolvição desta sexta-feira na corte suprema do país. A decisão definitiva não deve sair antes do fim do ano.

"Estou profundamente comovido. Só aqueles que estiveram ao meu lado ano passado sabem o quanto sofri por essa acusação injusta", declarou Berlusconi em comunicado divulgado após a absolvição desta sexta-feira.

"A Decisão vai além das nossas expectativas", disse o advogado de Berlusconi, Franco Coppi, a repórteres após a audiência. "Isso demonstra que a última decisão era indefensável", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.