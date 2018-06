Berlusconi é condenado a 7 anos de prisão

Com 76 anos, Berlusconi é senador e líder do Partido do Povo da Liberdade, o maior partido de centro-direita da Itália. O caso em julgamento remonta a maio de 2010, quando ele ligou para uma delegacia de Milão para obter informações sobre a marroquina Karima El Mahroug, conhecida como Ruby Rouba Corações.

Segundo os promotores, Berlusconi abusou de seu poder ao pressionar pela libertação da menina, que havia sido presa por roubo. O político teria feito isso para que não viessem à tona informações sobre uma suposta relação sexual entre os dois quando ela tinha 17 anos. Na Itália é ilegal pagar para ter relações com uma menor de idade.

Berlusconi admitiu que conheceu Ruby durante festas na sua mansão e reconheceu que ligou para a delegacia de polícia, mas nega ter abusado de seu poder para libertá-la. Ambos negam ter tido relações sexuais. Os advogados do político disseram que vão recorrer da decisão. Fonte: Dow Jones Newswires.