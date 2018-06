Berlusconi é condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal

ROMA - O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi foi condenado hoje a quatro anos de prisão pelo Tribunal Penal de Milão por causa de um delito de fraude fiscal no chamado caso Mediaset.

Berlusconi, para o qual a Promotoria de Milão pedia uma condenação de três anos e oito meses de prisão, era um dos acusados neste processo, junto a Fedele Confalonieri, presidente do grupo italiano Mediaset, a companhia audiovisual da qual é proprietário o ex-chefe de Governo italiano.

Os promotores disseram que a Mediaset, onde o filho de Berlusconi, Pier Silvio, é vice-presidente, violou leis tributárias quando comprou os direitos para filmes de Hollywood e series de televisão. Berlusconi e seu filho faziam parte de um esquema para fraudar as autoridades fiscais em 10 milhões de euros (US$ 13,07 milhões), inflacionando as faturas entre 2004 e 2005, disseram os promotores. Uma porta-voz da Mediaset não comentou o caso.

Berlusconi, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro em novembro passado, já está enfrentando uma série de casos legais, incluindo o que envolve um suborno de um advogado e o escândalo Rubygate, no qual é acusado de pagar para ter sexo com uma prostituta menor de idade. Ele nega todas as acusações.