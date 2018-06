Berlusconi está noivo de mulher de 28 anos

Berlusconi, de 76 anos, afirmou no domingo que seu noivado com Francesca Pascale, de 28 anos, é "oficial". Ela faz parte de um grupo de apoio chamado "Silvio, sentimos sua falta".

A segunda mulher de Berlusconi o deixou em 2008, citando o envolvimento do ex-premiê com mulheres mais novas. Ele agora responde à acusação de ter feito sexo com uma menor de idade e ter usado seu cargo para esconder o ocorrido.

Os jornais descreveram o anúncio de Berlusconi como uma tentativa de reverter suas cada vez menores taxas de aprovação antes das eleições do ano que vem. As informações são da Associated Press.