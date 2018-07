Berlusconi expressou 'desgosto' após decisão do STF O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, expressou nesta quinta-feira o "grande desgosto" da Itália pela negativa do Brasil de extraditar o ex-ativista Cesare Battisti, uma decisão que Roma pretende levar à Corte Internacional de Justiça de Haia, na Holanda. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que também decretou a imediata libertação de Battisti, que estava no presídio da Papuda, em Brasília, "não leva em consideração a expectativa legítima de que se faça justiça, em particular para as famílias das vítimas de Battisti", lamentou Berlusconi, em comunicado oficial.