Berlusconi ganha voto de confiança na Câmara O premiê italiano, Silvio Berlusconi, venceu ontem um voto de confiança da Câmara para implementar um pacote de medidas que tem como objetivo impulsionar o crescimento do país. Foi a primeira vitória política desde derrotas eleitorais em referendos e na eleição regional no mês passado. Ele contou com apoio da Liga Norte.