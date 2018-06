Berlusconi já aceita as rugas

O ex-premiê italiano Silvio Berlusconi, famoso por seus tratamentos faciais e implantes de cabelo, optou por uma drástica mudança de imagem em resposta à ascensão do rival Matteo Renzi, de 39 anos. Aos 77 anos, ele aceitou ser mostrado com rugas e sem maquiagem por um jornal britânico, ontem.

O Sunday Times publicou na primeira página de seu suplemento colorido uma foto do líder italiano de centro-direita chamada Silvio Berlusconi após a queda, produzida pelo fotógrafo Paul Stuart. Grandes jornais italianos reproduziram a imagem incomum.

"Il Cavaliere orgulhoso de sua idade", afirmou o Il Giornale, da família de Berlusconi, utilizando um apelido do bilionário que foi condecorado com o título "Cavaliere del Lavoro" por seus serviços à indústria da Itália em 1977. "Ele tirou a máscara porque máscaras não são mais necessárias. Agora o inimigo não é o mesmo e a mesma maquiagem não é mais necessária."

Outros jornais italianos dissecaram a foto e concluíram que a ascensão de Renzi - o prefeito de Florença, indicado líder do Partido Democrático, de centro-esquerda - convenceu Berlusconi a explorar sua idade.

Banido do parlamento por causa de fraudes fiscais e enfrentando outras batalhas legais, Berlusconi chegou a um acordo com Renzi neste mês sobre reformas no sistema eleitoral italiano e tem repetidamente expressado admiração pelo rival mais jovem. O Cavaliere chegou a um acordo com Renzi este mês sobre reformas no sistema eleitoral e tem expressado admiração pelo rival.