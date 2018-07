Berlusconi machuca ombro e pulso em queda O ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi sofreu ontem uma queda em um parque da Villa Certosa, sua residência na Sardenha, machucando o ombro e o pulso. "Eu o resgatei, fizemos uma limpeza na área onde havia escoriações e, depois, fizemos um curativo. Não foi nada de grave", explicou o fisioterapeuta Giorgio Puricelli, do Milan, clube de futebol do qual o empresário é dono. Puricelli, que também é membro do partido de Berlusconi, o Povo da Liberdade (PDL), explicou que ele caiu enquanto praticava exercícios. Berlusconi tem a preferência dentro do partido para voltar a concorrer ao cargo de primeiro-ministro em 2013.