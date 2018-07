Berlusconi nega intenção de disputar reeleição em 2013

Por isso, em 2013 ele pretende auxiliar a campanha eleitoral de seu partido e apoiar o atual ministro da Justiça, Angelino Alfano, como próximo líder da sigla e, dessa maneira, próximo candidato da situação ao posto de premiê.

Berlusconi criticou ainda o ministro da Economia, Giulio Tremonti, acusando-o de "não ser um jogador do time". O premiê disse que Tremonti está preocupado apenas com os mercados financeiros, não com o povo. As informações são da Dow Jones.