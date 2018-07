Berlusconi pede novo voto de confiança ao Parlamento

Os mercados financeiros estão muito voláteis para "rituais políticos italianos", disse Berlusconi para um plateia esvaziada. Os oposicionistas boicotaram o discurso. Enquanto o líder falava, os yields dos títulos 10 anos da Itália subiam, enquanto os dos títulos alemães caíam.

O primeiro-ministro pediu "desculpas pessoais" por sua coalizão majoritária não ter conseguido aprovar a revisão orçamentária de 2010. Esta é uma questão burocrática e apenas uma formalidade, segundo o próprio Berlusconi. O fracasso no voto, porém, fez o presidente Giorgio Napolitano pedir ao premiê uma demonstração de que seu governo é "capaz de operar".

Uma reunião do gabinete mais cedo nesta quinta-feira terminou sem a aprovação do orçamento para 2012. O gabinete se reunirá novamente na sexta-feira para aprovar o documento, que contém compromissos feitos no plano de austeridade de três anos do país. A votação no Parlamento ocorre mais tarde na sexta-feira.

Berlusconi ressaltou que "nunca recuará", dizendo que eleições antecipadas ocorrerão apenas se o governo cair. "Não há alternativa digna de crédito a esse governo", afirmou.

O premiê disse que um fracasso europeu em chegar a acordos para resolver a crise da dívida regional "poderia desestabilizar todo o mundo". Na opinião dele, a zona do euro precisa de uma "autoridade central" para a economia da região, que possa "emitir bônus". As informações são da Dow Jones.