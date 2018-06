Berlusconi pode perder o título de cavaliere e ser preso Como o voto do Senado italiano dessa quarta-feira, a imprensa italiana decretou o fim dos "vinte anos da era Berlusconi". Após 7162 dias atuando como parlamentar, entre mandatos de deputado e senador, Silvio Berlusconi foi expulso do Parlamento italiano. Sem mandato, o magnata perde a imunidade e corre o risco de ser preso em decorrência de processos nos quais está envolvido. Além disso, Berlusconi está prestes a ficar também sem o título de Cavaliere do Trabalho, uma das condecorações mais altas da Itália.