Berlusconi promete abolir taxa residencial Em plena campanha eleitoral, Silvio Berlusconi prometeu aos italianos que vai abolir um imposto residencial instituído pelo premiê Mario Monti. Mais que isso, disse que, se eleito, devolverá aos contribuintes os 4 bilhões pagos em 2012. O tributo havia sido abolido por Berlusconi em 2008, mas foi restaurado por Monti em 2011 em meio à crise econômica. As eleições na Itália ocorrem no fim do mês.