Berlusconi se julga 'única alternativa para salvar a Itália'

ROMA - O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, classificou-se como "a única alternativa" que o país tem para enfrentar com êxito a crise econômica e financeira. As declarações do premiê foram feitas ante o Parlamento italiano nesta quinta-feira, 13, um dia antes do voto de confiança ao qual será submetido seu governo, informou a agência de notícias AFP.

"Do ponto de vista político, não há outra alternativa a este governo", defendeu Berlusconi em seu discurso, durante o qual vários parlamentares da oposição abandonaram a sessão em sinal de protesto. "É o único governo democraticamente habilitado para defender os interesses nacionais", disse o premiê, rejeitando a convocação de eleições antecipadas. O pleito "não vai resolver" os problemas da Itália, concluiu.

A confiança parlamentar será votada na sexta-feira. A derrota pode significar o fim da era Berlusconi, abalada já há algum tempo devido ao baixo grau de recuperação econômica da Itália e aos escândalos em que o premiê se envolveu. Na última terça-feira, a coalizão governista não conseguiu passar a prestação de contas no Parlamento, o que significou uma grande derrota para Berlusconi.

Berlusconi rejeitou a antecipação de eleições antecipadas e disse que a oposição "está dividida e desapareceu". Além disso, exaltou sua administração. "Os problemas do país não podem ser resolvidos por um governo técnico, um governo que não seja democraticamente legitimado para tomar decisões. Assumimos a responsabilidade das nossas decisões ante os eleitores. Um salto político seria nocivo ao país", argumentou.

As várias correntes internas da coalizão governista de centro-direita garantiram que votarão a favor do premiê, e por isso espera-se que Berlusconi passe pelo voto de confiança.