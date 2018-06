Berlusconi será candidato a primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi disse neste sábado que se candidatará novamente para o cargo de primeiro-ministro da Itália, ao qual renunciou em novembro de 2011. O anúncio encerra semanas de especulação sobre o seu futuro político. "Estou concorrendo para ganhar", afirmou o ex-premiê e líder do partido de direita Povo da Liberdade (PDL) a jornalistas em Milanello, perto da cidade de Milão, no norte do país. As informações são da Dow Jones.