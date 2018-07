Berlusconi sofre derrota em cruciais eleições locais A coalizão do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, teve uma grande derrota em importantes eleições locais em Milão e Nápoles, como mostrou uma contagem parcial dos votos divulgada hoje. Segundo os números iniciais, a candidata de centro-direita de Milão, a atual prefeita Letizia Moratti, ficou com apenas 44,9% dos votos, na cidade de origem e base política de Berlusconi. Já o candidato de centro-direita, o advogado Giuliano Pisapia, apareceu com 55,1% dos votos.