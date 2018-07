Berlusconi sofre nova derrota na Câmara e fica sob ameaça

ROMA - O governo do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, sofreu uma derrota nesta terça-feira em votação na Câmara dos Deputados da Itália, que rejeitou a aprovação da revisão do orçamento do exercício fiscal passado, o de 2010, o chamado rendiconto (prestação de contas). Para aprovar a revisão, Berlusconi precisava de 291 votos. A maioria de centro-direita obteve 290 votos, enquanto a oposição deu 290 votos contrários.

Uma nova votação foi marcada para quarta-feira por Gianfranco Fini, líder da Câmara e ex-aliado de Berlusconi. A oposição de centro-esquerda pediu a demissão do premiê, o qual já não teria uma maioria suficiente para governar.

Fini disse que a não aprovação do rendiconto, que em grande parte é simbólica, é sem precedentes na história da Itália. No sistema político italiano, o primeiro-ministro, chefe de governo, precisa comunicar o presidente da República, que é o chefe de Estado, se não possui mais uma maioria de governo. O presidente decide então se designa um político do Parlamento para formar novo governo ou se convoca eleições.

"Um governo que não consegue aprovar o orçamento do ano passado dificilmente aprovará um orçamento para o próximo ano", disse Pierluigi Bersani, líder do Partido Democrático, da oposição de centro-esquerda, à agência Ansa. "Berlusconi precisa perceber que chegou a hora dele visitar o chefe de Estado", disse Bersani.

Alguns analistas políticos ainda acham que Berlusconi conseguirá obter uma maioria que aprove a mesma matéria amanhã. Se não conseguir, Berlusconi precisará visitar o presidente Giorgio Napolitano no palácio do Quirinale em Roma. As informações são da Dow Jones.