Berlusconi terá de pagar pensão de ? 3 milhões por mês

O magnata pleiteava pagar ? 300 mil por mês, enquanto Veronica tentava receber ? 3,5 milhões. De acordo com a decisão registrada no dia de Natal em um tribunal de Milão, Berlusconi pagará ? 3 milhões mensais, mas não terá de abrir mão de nenhuma de suas propriedades em favor da ex-esposa.

Berlusconi e Veronica casaram-se em 1990 e tiveram três filhos. Berlusconi, hoje com 76 anos, já tinha dois filhos de seu primeiro casamento. Atualmente, o ex-primeiro-ministro namora uma mulher 50 anos mais jovem. As informações são da Associated Press.