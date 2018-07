Berlusconi terá votação decisiva no Parlamento

ROMA - Fragilizado por causa da crise econômica, o premiê italiano, Silvio Berlusconi, joga nos próximos dias sua última cartada para manter-se no poder. Na noite da terça-feira, seu governo sofreu uma derrota humilhante no Parlamento e, até o fim da semana, passará por um voto de confiança que definirá seu destino político.

A situação de Berlusconi é crítica. Sua prestação de contas foi reprovada, assim como a proposta de lei da mordaça. Em ambos casos, ministros de seu próprio governo não apareceram no Parlamento para votar, em um sinal de crise profunda.

Nesta quinta-feira, 13, Berlusconi defenderá seu mandato diante do Parlamento e reforçará sua agenda anticrise. Possivelmente na sexta, seu governo será testado em um voto de confiança. Se perder, ele não terá outra alternativa senão pedir demissão.

Berlusconi é alvo de uma série de escândalos sexuais e de processos na Justiça. No entanto, é a crise econômica que está levando o governo a um colapso.

Contas rejeitadas

O conflito entre o premiê e seu ministro das Finanças, Giulio Tremonti, tem feito o plano de austeridade italiano ser modificado frequentemente, deixando o mercado sem saber quais medidas serão adotadas para evitar o mesmo destino da Grécia.

Apesar das cobranças, Berlusconi insiste que não deixará o poder até 2013. Sua base de apoio sofreu profundo desgaste com a crise.

A votação na terça-feira mostrou essa fragilidade. Seu governo teve suas contas de 2010 rejeitadas por apenas um voto. Tremonti chegou só depois da votação e insistiu que não havia sido um ato político.

Outro que não apareceu para votar foi Umberto Bossi, líder da Liga Norte, até então aliado de Berlusconi. Ele também garantiu que sua ausência havia sido um “acidente”, mas admitiu que não sabe até quando o governo aguenta.

Os aliados do premiê convocaram o voto de confiança em uma tentativa de provar que os resultados de terça-feira haviam sido, de fato, um acidente. A oposição, porém, promete usar a ocasião para derrubá-lo. Ontem, manifestantes tomaram as ruas de Nápoles e de Roma para protestar e pedir a saída do primeiro-ministro.