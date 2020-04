Bernie Sanders desiste de concorrer nas primárias democratas

O senador Bernie Sanders decidiu abandonar a campanha para a indicação da candidatura do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, segundo veículos de imprensa locais. A decisão ocorre após uma série de derrotas nas primárias nos Estados no mês passado e em encontrar dificuldades em obter apoio dentro do próprio partido.

Bernie Sanders, de 78 anos, anunciou que iria deixar a campanha após uma reunião com toda sua equipe nesta quarta-feira, 8. Os resultados mais recentes mostravam que as vitórias do ex-vice-presidente Joe Biden no Centro-Oeste e no Sul dos Estados Unidos demonstraram o poder de sua coalizão, ancorada primeiro pelos eleitores negros e depois com eleitores brancos nos subúrbios e áreas rurais -grupos fundamentais para o sucesso da campanha.

Apesar das vitórias no início das primárias, o senador de Vermont percebeu que a onda de novos e mais jovens eleitores em que depositou a esperança de grande parte de sua candidatura não se concretizou. Além disso, após os resultados de Biden em meados de março, os dois principais comitês de ação política democratas, Priorities USA e American Bridge, anunciaram que o ex-vice deveria ser o candidato de fato, mostrando as dificuldades de Sanders em empolgar o próprio partido.