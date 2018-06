Bersani vence na Câmara da Itália

Com isso, Bersani reivindicou a vitória na Câmara e, pelo sistema italiano, conquistou automaticamente a maioria dos assentos, que é garantida para a coalizão que vencer as eleições nacionais. Dos 630 assentos na Câmara, 617 já foram atribuídos, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa. A coligação de Bersani ficou com 340 vagas ante 124 de Berlusconi, 108 de Grillo e 45 de Monti.

De acordo com a Ansa, no Senado, Bersani obteve 31,60% dos votos, ante 30,66% de Berlusconi, 23,79% de Grillo e 9,13% de Monti. Apesar disso, a coalizão de Berlusconi ficou com a maioria das cadeiras no Senado, pois as vagas são distribuídas com base na votação das regiões italianas, e não em bases nacionais.

Dos 315 assentos no Senado, 301 já foram designados. A coalizão de Berlusconi obteve 116 cadeiras ante 113 de Bersani, 54 de Grillo e 18 de Monti. Ainda falta a definição para um senador em Trentino Alto Adige e sete em Valle d''Aosta, além de seis senadores eleitos no exterior, afirmou a Ansa.