Bibi alerta para ataques nos Jogos de Londres

Uma série de atentados deixou pelo menos 17 mortos e 96 feridos ontem no Iraque. O ataque mais violento foi na cidade sunita de Mahmudiya, ao sul de Bagdá, onde a explosão quase simultânea de dois carros-bomba matou dez pessoas. As cidades de Najaf, Ramadi, Mossul e Madain também foram alvo dos terroristas. Em Mahmudiya e na também sunita Madain, as explosões foram ao entardecer, enquanto os muçulmanos se preparavam para sair do jejum do mês sagrado do Ramadã.

O Tribunal Permanente do Mercosul rejeitou um pedido do Paraguai para que fosse anulada a suspensão do país como membro ativo do bloco regional, informou ontem a chancelaria paraguaia. O novo governo do Paraguai "deplorou" a decisão e disse que recorrerá a instâncias internacionais e líderes do bloco. O Mercosul suspendeu o Paraguai após o impeachment contra o presidente Fernando Lugo, em 22 de junho, até a realização de eleições gerais, previstas para 2013.

O ex-ditador argentino Jorge Rafael Videla afirmou em uma entrevista que membros da cúpula da Igreja Católica na Argentina sabiam dos assassinatos durante o regime militar e até se ofereceram para informar aos parentes das vítimas. Condenado à perpétua por crimes de lesa-humanidade, Videla disse que os desaparecimentos foram "algo lamentável" na "guerra" contra a subversão. A entrevista foi feita em 2010 pela revista El Sur e só publicada agora.

O ex-ministro das Finanças indiano Pranab Mukherjee venceu ontem as eleições presidenciais do país, com 69% dos votos do colégio eleitoral formado por parlamentares. O cargo de presidente na Índia é quase que apenas cerimonial e os poderes executivos ficam todos com o primeiro-ministro, que atualmente é Manmohan Singh, do Partido do Congresso, mesma sigla de Mukherjee. Aos 76 anos, o novo presidente sucederá a Pratibha Patil, a primeira mulher a chegar ao cargo no país.